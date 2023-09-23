日銀維持超寬鬆 股匯雙殺

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

日本央行（BOJ）22日發表最新決策聲明，繼續維持超寬鬆政策，前瞻指引也未如預期調整，依舊偏鴿，並強調如有必要仍會擴大寬鬆，意味日銀不急於讓刺激措施退場。消息傳出後日本股匯雙殺，日圓急貶逼近150日圓大關。

美國聯準會日前最新聲明暗示年底前將再升息，日銀卻續唱鴿，22日日圓匯價曾重貶至148.42兌1美元，逼近150日圓大關。分析師表示，一旦日圓跌至此水位，將迫使政府干預阻貶。日經225指數22日收跌0.52％，報32,402.41點；東證一部指數收跌0.3％，以2,376.27點作收。

日銀決議，短期利率目標維持在負0.1％不變，日本10年期公債殖利率目標保持在零水位附近，皆符合預期。此外，殖利率曲線控制（YCC）政策維持原狀，10年期公債殖利率目標區間容許在零上下50個基點波動，7月決定殖利率上限放寬到1％的彈性政策也未變。

日銀並未調整前瞻指引，仍矢言必要時「毫不猶豫額外採取寬鬆措施」。這次政策會議召開前有市場人士預期，日銀的前瞻指引措辭可能會朝向中性。

日銀在政策聲明指出：「由於國內外經濟與金融市場籠罩非常高的不確定性，日銀將耐心維持貨幣寬鬆，靈活因應經濟活動、物價及金融環境的情勢發展。」

日銀總裁植田和男在決策會議後的記者會上說：「我們尚未預見通膨穩定持續的達成目標，那正是我們必須耐心維持超寬鬆貨幣政策的原因。」

但植田也提到，日本企業漲價超出預期，阻止通膨放緩，意味回收貨幣刺激措施的條件逐漸成形，但仍須花時間評估薪資、服務業價格等數據才能談升息。

另一方面，日本內務省22日公布，日本8月份排除生鮮食品但含燃料成本的核心消費者物價指數（CPI）年增3.1％，與7月持平，但高於預期的3％，連續17個月超出日銀2％目標。凱投宏觀經濟學家Gabriel Ng表示，日本通膨依然頑強，代表日銀在10月例會有必要上修通膨預測。