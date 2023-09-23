撿便宜！日圓低檔 前八月換匯大增

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整個8月日圓匯率仍處相對低檔，公股銀行現鈔換匯量居高不下，前八月比起去年同期增加近三倍以上，公股銀也表示，由於疫後商業和旅遊活動需求大幅增加，各外幣換匯量都大幅增加，整體換匯金額前八月比去年同期增一倍以上。

暑假是國人赴日旅遊旺季，由於日圓匯率維持相對低點，包括旅遊需求，或是趁匯率漂亮多換一些的投資需求，都讓日圓整體需求增加。

公股銀統計，今年8月的日圓換匯量持續高得驚人。合庫銀表示，今年8月外幣現鈔銷售量近2,000萬美元，較去年同期增加逾一倍，今年前八月外幣現鈔銷售量累計逾1億美元，較去年同期增加逾二倍。其中，8月日圓現鈔銷售量近1,000萬美元，較去年同期增加逾五倍；今年前八月日圓現鈔銷售量累計逾7,000萬美元，較去年同期增加逾三倍。

土銀的日圓換匯量也同樣倍增，土銀統計，8月整體外幣換匯金額約900萬美元，今年前八月換匯金額約6,500萬美元、較去年同期年增率約138％，其中，各幣都因疫後商業與旅遊需求大幅增加。日圓方面，8月換匯約440百萬日圓；今年前八月換匯約3,100百萬日元、較去年同期年增率約208％。

另外，據財金公司統計，至8月底，外幣結算平台的日圓交易達新台幣9,619.48億元，續創歷年同期新高，同時已連續18個月單月交易破千億元。公股銀行預期，年底前日本央行繼續實行超寬鬆貨幣政策立場不變，利差因素推動日圓仍會偏弱，同時，銀行主管也指出，依過去經驗，每年12月因過年假期旅遊需求，也是換匯高峰期，因此預期年底還有可能出現日圓換匯量的另一高峰期。