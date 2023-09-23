美前財長：Fed經濟預測太樂觀

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美國前財長桑默斯（Lawrence Summers）警告，聯準會（Fed）最新的經濟預測太過樂觀。此外，兩名前Fed官員同日也提到，Fed想要實現經濟軟著陸目標的機會並不大。

目前在哈佛大學任教的桑默斯21日接受電視訪問時表示，「Fed太過樂觀了」。他表示，更有可能是因為通膨升高或是經濟疲弱，讓Fed感到意外，或更糟的是兩者都發生，像是陷入停滯性通膨的局面。

Fed在日前結束決策會議後，不僅調高美國今明兩年經濟成長預測，還調降核心通膨預估，預料2024年底將回落到2.6％，離2％目標距離不遠。Fed主席鮑爾在當時曾說，軟著陸不是Fed對經濟的基本預期，但他也不想削弱軟著陸的可能性。

桑默斯讚揚鮑爾放棄前瞻指引、改由根據經濟數據與前景進行靈活因應的做法，但他批評Fed在釋出下一步行動訊息上太過緩慢。在最新預測中，Fed預計年底前還需升息一次，明年則降息兩次。桑默斯指稱，Fed需要升息的風險高出目前預估，但該風險在很大程度上如同兩面刃。

隨著物價、薪資漲幅開始放緩，經濟學家在過去數月開始改變看法，調降經濟衰退機率。不過桑默斯警告，市場氣氛有點太過樂觀，Fed也陷入該情緒。

他還列舉美國經濟目前遭遇到的一系列風險，包括美國汽車工人罷工、經學生貸款核算調整後，財政赤字占國內生產毛額（GDP）比重將近8％、醫療保險成本增加對通膨造成壓力、在貸款拖欠率上升之際，消費者支出呈現放緩跡象，以及企業貸款和債券展延的借款成本升高等。

另外，曾任Fed副主席的布魯金斯學會高級研究員科恩（Donald Kohn）21日在一場演說中則提到，Fed實現經濟「完美軟著陸」的機率很低。他認為，Fed「必須再度增強抑制需求的力道，在就業市場造成一點疲態」。

Fed前理事華許（Kevin Warsh）則認為，目前軟著陸的可能性已經低於六周前，主要是美元走強、能源價格攀升、長期利率上升，這些都不利於經濟軟著陸。