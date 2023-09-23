AI股落底了沒？分析師：要盯緊6訊號

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

AI族群22日上演絕地大反攻戲碼，多數AI股由黑翻紅並急拉，營邦、力旺鎖漲停，世芯-KY、奇鋐、台燿等紅通通，AI股是否跌幅滿足、開始止穩，分析師提出「弱勢AI股止跌回穩」、「破低後技術面正背離」、「融資餘額減肥」、「利空不跌」、「營收、獲利成長」、「輝達、微軟止跌反彈」等觀察六大訊號，做為重新介入AI股指引方向。

台股突破季線後拉回，伴隨輝達跌落季線，費城半導體指數跌落半年線下，AI族群一路走低，其中的弱勢股如緯創、廣達等多次創波段低價，世芯-KY、台光電、金像電、台燿等強勢股也遭拖累補跌。

不過，台股在21日失守半年線支撐，22日盤中跌破8月17日16,264低點，下探16,202點的波段低點，所幸，AI類股止跌彈升，帶動台股反彈收小紅，台股行情名副其實的「成也AI、敗也AI」。

由於國際經濟情勢詭譎，台股量能退潮，市場最關注的是AI股是否止穩。彙整康和證券投資總監廖繼弘、元富投顧總經理鄭文賢、與國泰證期顧問處經理蔡明翰的看法，有六大訊號研判AI股是否落底止穩。

廖繼弘表示，台股走勢和今年的強勢指標股AI類股關連性大，首先，弱勢AI股要先止跌回穩。股價破底的緯創、技嘉、廣達止穩，強勢AI股補跌壓力解除，守在季線上世芯-KY、台光電、金像電、台燿、力旺等是重要強弱指標。

第二、若跌破前低，但日RSI、9日KD值卻未創低值而向上，此一正背離為底部訊號。第三、AI股的融資餘額大幅減肥，投信法人持續買超，籌碼面便轉趨穩定。第四、AI股利空不跌，利多能上漲，如傳聞微軟砍單、英特爾看壞資料中心的利空有鈍化跡象，只反應一天即止跌反彈，迎接更多新AI應用、新題材的利多激勵。

第五、AI股9月營收及獲利成長，跟上股價上漲腳步。輝達估第三季營收將年增170％、季增18％，台股AI伺服器相關概念股9月和第四季營收，應可明顯成長，靜待營收開出。第六、輝達、微軟、AMD等美股AI指標股要能止跌反彈。目前輝達失守季線，往半年線測試，微軟、AMD破半年線，若美股AI指標股無法止跌，勢必影響台股AI強勢股後續表現。