台積電連跌一周 12檔神山概念股先行反彈

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12檔護國神山概念股領漲

受到外資連五賣影響，「護國神山」台積電股價連跌一整周、下跌6.45％創近一年單周最大跌幅，不過台積電供應鏈則率先反彈，中砂、創意、弘塑、精材等個股22日表現相當強勢。

聯邦投信投資長吳裕良、資深分析師連乾文均表示，台積電供應鏈個股上漲，除了與近期跌勢較深、展開補漲行情，部分個股因搭上CoWoS先進製程封裝技術受惠AI伺服器需求題材，跟隨AI概念股反彈。

台積電22日持續走低，終場下跌0.95％收522元，本周共下跌6.45％，是去年9月26日當周下跌7.25％以來單周跌幅最大，外資共賣超9.09萬張，也寫下去年3月14日當周以來最多。儘管台積電因成為外資提款機而表現不佳，但供應鏈中，22日漲幅在1％以上，優於大盤與台積電走勢者，計有創意、中砂、弘塑、M31、精材、采鈺、辛耘、三福化、精測、翔名、環球晶、愛普*等個股先行回穩上揚。

法人指出，輝達AI晶片仍供不應求，微軟維持2024年需求量翻倍的展望，並上調GH200晶片訂單；中砂、弘塑、精材等CoWoS概念股後續走勢，主要需觀察AI伺服器市場消長狀況，產業有發展空間。

台積電日前則在法說會上釋出，CoWoS先進封裝產能供不應求，擴廠計畫百花齊放，明年挑戰單月超過2.5萬片，預期產能較今年翻逾一倍。

創意受惠於AI大趨勢明確，國際大廠對於ASIC（特殊應用晶片）的開案需求增溫，在手包含5奈米與7奈米的訂單持續進行中；在先進製程營收比例上，5奈米以下的營收今年提升至6％，7奈米則大幅提升到23％。