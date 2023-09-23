iPhone 15台灣首賣 開紅盤

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電信三雄對iPhone 15銷售預估

iPhone 15於22日全球40多個國家正式開賣，台灣首賣會開出紅盤，銷量超預期，電信三雄看好在這波iPhone新機加持下，台灣整體5G用戶將大幅增長。

中華電信董事長郭水義表示，提升5G滲透率、iPhone 15肯定扮演重要的助力。目前中華電信5G用戶290萬，以整體月租用戶960萬來看，5G滲透率約30.2％，年底目標挺進320萬～330萬、滲透率上看34.4％，郭水義樂觀看待5G滲透率可往前跨一大步。

台灣大個人用戶事業群商務長林東閔預估，今年iPhone 15銷售量將較去年成長1成，甚至上看2成。台灣大前八個月手機累積銷量逆勢成長10％，搭配mo幣多、Disney＋、好速成雙與OP響樂生活等獨門方案的用戶，占台灣大整體智慧型手機用戶占比超過22％，進一步推升8月5G用戶數年成長達35％。台灣大看好iPhone 15帶動果粉換機，第四季將進一步推升營運動能。

遠傳電信總經理井琪22日公布遠傳最新5G總用戶已突破213萬、達到38％滲透率，她同樣樂觀的預期，在iPhone 15新機銷量成長加持下，遠傳今年全年5G用戶滲透率將上探40％甚至超前。

市場人士則認為，iPhone 15長期買氣到底如何，得視蘋果供貨是否穩定而定，這也將牽動台灣整體5G滲透率能否加速。中華電信個人家庭公司總經理胡學海強調，iPhone 15整體買氣一定比去年成長，初期需求遠大於供給，中華電信已向蘋果爭取更大量的供貨。

林東閔則認為，iPhone 15新機第一批到貨量比去年iPhone 14來的多，但i15 Pro MAX因鏡頭製造難度高，到貨量最少，也最缺貨。iPhone 15及i15 Pro兩支入門款手機，因導入動態島功能，銷售狀況比預期還要好。

井琪強調，遠傳對於掌握到的第一批貨源相當滿意，目前供貨狀況良好，最新統計iPhone 15首賣會銷量較去年大幅成長3成。進一步分析，申辦用戶以1,399／1,599資費占5成為最大宗，4種機型亦以 Pro Max最受歡迎，容量則以256G最多人選擇，就顏色而言，原色鈦金屬最受消費者喜愛，占比達30％。