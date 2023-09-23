張雍川談台股 年底上看17,500

台股22日回溫，但本周連跌四天已跌掉576.44點，投資人擔心「台股漲不動了！」國泰投信總經理張雍川22日指出，「AI相關應用與商機」才正開始，10年有30倍成長的潛力，除了AI之外，「蘋果供應鏈」、「電動車供應鏈」的產業趨勢也持續向上，目前股價修正，正好提供下半年台股先蹲後跳的機會，預估台股大盤指數年底前有望衝17,500點，另外，台股內資比重拉高也有助台股波動度降低。

半導體及AI產業今年漲勢驚人，但全球股市近日震盪不已，AI指標股面臨短線獲利了結賣壓，張雍川在「解讀半導體趨勢論壇－迎向科技新革命聚焦AI大浪潮」論壇前媒體記者會時指出，AI相關應用商機預估2032年可達1.3兆美元，是「10年30倍成長」的潛力，也是繼電動車後最具爆炸力潛力的藍海。

儘管AI機會巨大，但張雍川提醒，風險還是有，包括一、相關應用牽涉個資保護、個資外洩風險；二、工作取代性為人工帶來危機；三、各國政府監管問題，應用面上需要觀察。

不過，張雍川指出，除了AI外，下半年還有兩大產業值得期待。一是本來大家期望值低的「蘋果供應鏈」，但沒想到果粉還是很捧場，iPhone 15系列熱賣帶動蘋果激勵大型科技股走高，現在傳統電子產品供應鏈股價相對低，已成為價值型投資標的。二是「電動車供應鏈」，電動車持續普及、滲透率提高，前陣子因為價格下降、股價修正蠻多的，但仍是趨勢上的產業，這些股價有修正的都是下半年除了AI外有機會表現的產業類別。張雍川也觀察到今年台股「內資撐盤、外資匯出」的現象。這波聯準會鴿中帶鷹的定調，讓美元轉強，導致外資今年對台股原本的買超都已賣光了，但他認為，「內資撐起一片天是個好現象」。