歷代5G蘋果機 最搶手的一支

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iPhone 15買氣最旺，電信三雄有志一同，並認為將會是台灣5G開台以來，歷代5G版本的iPhone新機中買氣最旺，尤其Pro Max、及Pro供不應求。

台灣5G於2020年開台，當年電信業者引進首款5G手機iPhone 12。遠傳總經理井琪表示，台灣5G開台後開賣的歷代iPhone手機，今年買氣最旺，加上4G版本的iPhone 11經過四年、今年進入換機期，而4G升級5G也正進入換約期，而年底一向是手機銷售旺季，且iPhone 15多項功能先進，預期手機有感升級可以帶來另一波5G手機銷售高峰。

電信三雄22日也在開賣會後公布各項銷售數字，凸顯今年iPhone 15首波買氣亮眼。中華電信董事長郭水義表示，iPhone 15整體預約量比起去年同期成長50％，民眾垂詢度增加20％，並認為iPhone 15銷售量將明顯高於以往機種，其中又以Pro Max及Pro最受青睞 ，預約量中又以Pro Max 占比4成最高。

台灣大總經理林之晨看好iPhone 15的三大亮點，包括Pro系列搭載A17 Pro晶片、光線追蹤技術、螢幕亮度提升，對於電玩及影視音玩家來說，將提供更好的娛樂體驗，台灣大個人用戶事業群商務長進一步分析指出，iPhone 15新機由於重量輕、鏡頭技術大突破，預估後續在更多果粉分享實機使用評價後，可以進一步刺激後續買氣，不過，整體貨源非常不夠，尤以Pro Max到貨量很少。