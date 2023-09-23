出口衰退 工業就業現警訊

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近半年台灣就業概況

主計總處22日公布8月就業調查指出，歷年畢業季帶動失業升高的情況，今年8月未出現，在內需服務業用人需求帶動下，失業率與上月持平在3.56％，續創近23年同月最低，勞動市場仍舊穩定，研判9月失業率還會再降低。

國勢普查處副處長陳惠欣表示，6～8月是畢業季，往年這一期間會有十多萬畢業生投入尋職行列，使得失業率逐月上升，但今年8月失業率並未升高，主因內需服務業帶動人力需求，使得畢業生找工作的待業期間比以往來得短，不少人在8月就順利找到工作；此外，疫後復甦帶來的工作機會，也使得因業務緊縮而失業的人數持續減少。

陳惠欣解釋，8月初次尋職者的失業周數降至14.6周，為一年半來最低，這反映他們今年待業期間較短，比較能順利找到工作。此外，因業務緊縮而失業的人數續降至11.1萬人，也創下民國109年4月疫情出現以來的最低。

雖然服務業部門就業續增，但工業部門依舊受出口衰退的影響，就業持續減少，8月製造業就業月減2千。陳惠欣表示，8月服務業就業人數月增5千，併計農、工及服務各部門，我國8月就業人數月增3千，勞動市場尚屬穩定，估計9月由於畢業生陸續找到工作，失業率會再降低，以過去五年（107～111年）而言，會再降0.09～0.28個百分點。

陳惠欣也說，今年8月失業率3.56％，創了近23年同月最低，若觀察季調後的失業率，今年8月續降至3.42％，創下23年單月最低，也就是272個月最低。

主計總處蒐集各國失業率資料顯示，今年8月，台灣3.56％、南韓2.0％、香港2.9％、美國3.9％、日本7月失業率2.6％。其中以韓國失業率最低，值得注意的是，韓國7月以前的失業率仍達2.7％～3.6％，8月降至2.0％，韓國失業情況明顯改善。