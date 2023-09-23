高通回應裁員 台灣列在組織調整名單

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全球IC設計大廠高通（Qualcomm）宣布全球將裁員5％的消息，尤其傳出台灣高通也將跟進裁員，持續引發關注。對此，台灣高通22日上午發布聲明指出，公司在第三季財報電話會議上曾說過，在總體經濟面與市場需求持續的不確定性，將採取進一步的調整措施，其中包括組織調整，「台灣的調整措施也是其中一部分」。

與此同時，竹科園區也傳出廠商裁員潮，反映經濟不佳的現況。竹科管理局22日對此表示，9月迄今竹科園區共有40多家公司申報裁員，人數165人，確實較往常增加，不過增加幅度不高。

該局表示，園區廠商若要裁員，依規定應於員工離職10日前通報竹科管理局，目前沒接獲單一廠商大規模裁員通報，以竹科從業人員逾17萬人來計算，9月資遣人數所占比重不到0.1％。

台灣高通聲明指出，該公司在第三季財報電話會議上和8月份提交的10Q報告中曾說過，鑒於總體經濟面與市場需求持續的不確定性，公司將預計採取進一步的調整措施，以實現在關鍵的成長領域和多元化機會的持續投資。

台灣高通進一步說明，相關計畫仍在研議，預期主要措施將包括組織調整，預估在採取相關措施時將會連帶產生大量額外的調整費用，其中一大部分將反映在2023財報年度第四季。目前預計這些措施，在2024財報年度的上半年大致完成。在台灣採取的調整措施是之前對外溝通相應計畫的一部分。

由於消費性電子產品景氣急降溫，高通面臨巨大衝擊，高通第二季受Android陣營智慧型手機需求不振，以及Apple modem已提前拉貨，傳統季節性動能趨緩，第二季整體營收季減9.7％，約71.7億美元，高通不僅在第二季讓出全球IC設計龍頭的位置，該公司今年6月就已經在美國裁員約500人，業界消息指出，目前台灣高通除進行裁員，預期公司為了撙節支出，今年極可能不會調薪、同時分紅也可能相對前水準2年打折。