亞太最大規模 海龍離岸風電獲1,180億融資

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海龍離岸風電計畫專案融資協議

海龍離岸風電計畫22日宣布簽署融資協議，將取得高達1,180億元的專案融資金額。融資到位後，這件聯貸案將成為台灣及亞太區域最大規模的離岸風電專案融資。

海龍計畫的專案融資將由16家國際和本地銀行提供，並得到多家出口信貸機構（Export Credit Agencies, ECAs）支持，除提供商業銀行風險擔保外，也直接貸款給海龍計畫。提供商業銀行的擔保成數，將是台灣離岸風電產業史上最高。

據了解，包括中國信託銀行、富邦銀行、富邦人壽、台灣人壽等國內金融業者，為這項聯貸案的主要參與者，但對於參與聯貸案的金融業者名單，海龍並未說明，只強調短期內將滿足所有條件，正式達成融資到位。

海龍計畫執行長柯廷灝（Tim Kittelhake）表示，簽署融資協議對於股東、合作夥伴以及海龍計畫來說是一大成就，能達成這項里程碑，也展現金融機構和政府對海龍計畫的重視，擁有金融機構、政府以及所有重要關係人的支持，海龍計畫才能達成這項目標，未來團隊將確保專案如期在計畫及預算範圍內完工，完成建置後，海龍計畫將協助台灣，朝2050年達成40～55GW離岸風電容量的目標邁進。海龍計畫執行副總田村準（Jun Tamura）也說，與金融夥伴簽署融資協議具指標意義，待融資到位後，這項融資計畫將成為台灣乃至亞太地區最大的離岸風電專案融資。

海龍表示，融資協議順利簽署，受惠於台灣健全的投資環境及完善的政策支持，為台灣離岸風電產業及綠色金融的重要里程碑，在國內第二階段潛力場址邁入第三階段區塊開發之際，此案也具承先啟後的意義。

海龍強調，將持續支持台灣的再生能源發展目標，為達成2050年淨零轉型作出貢獻。海龍計畫預計於2025～2026年併網發電，屆時將創造超過5,000個工作機會，成為台灣最大單一風場，提供超過百萬戶家庭用電需求。