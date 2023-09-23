16金融業響應海龍聯貸案 公股銀缺席

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海龍離岸風電計畫22日簽署融資協議，將獲1,180億元專案融資，據悉，此次聯貸包含中信銀行、台北富邦銀行、富邦人壽、台灣人壽及多家外商銀行等16家金融業參與。

據悉，原先海龍計畫規劃貸款金額逾1,500億元，籌組時間更長達一年以上，籌組難度極高。公股銀曾參與評估，最後並沒有加入聯貸案，主要是評估後風險稍高，且對離岸風電相關融資仍決定小心為上。

銀行業指出，此次融資到位後，聯貸案將成為台灣、亞太區最大規模的離岸風電專案融資。此次的海龍計畫預計於2025年至2026年併網發電，屆時將創造超過5,000個工作機會，並成為台灣史上最大單一風場，提供超過百萬戶家庭用電。北富銀已證實為海龍專案融資案的參貸銀行之一，但因簽訂保密條款，不便透露參貸金額及內容。

據了解，公股銀再生能源放款的承作以太陽光電為大宗，其次為離岸風電。除依授信5P原則評估外，對各案場建置模式、坐落基地、建置成本、預估收益、專業第三方顧問公司盡職調查、案場規劃有無重大環境及社會疑慮等，都是為辦理再生能源融資的考量因素。

之前海龍計畫曾由國泰世華銀行從2016年起協助開發，2021年獲聘為海龍財務顧問銀行，協助計畫與本土銀行建立關係及順暢溝通，而海龍計畫與國泰世華銀行的合約在今年4月到期，後續由海龍內部團隊持續與擬參貸金融機構合作。

中信金總經理陳佳文日前指出，國際銀行辦理離岸風電的專案融資，通常不希望動到擔保品，因此專案「現金流的估算」很重要。

陳佳文說，通常這種案子要有很強的購售電合約，成功發電後要有人承諾購買，一般是台電承諾買回所發電力，所以最大風險在於能否建造完成、風力發電是否足夠等，都需要專業評估。

之前海龍陷入聯貸困境，主要是政府為扶植國內產業，對國產化要求比較高，外商會覺得是風險，怕國產技術能力跟不上，不過台灣製造的實力還是蠻強的，適當的技術移轉，若發展得起來，成本會比歐洲進來的便宜，且此產業若成功發展，將可為台灣創造很多的經濟產值，中下游廠商會受惠。