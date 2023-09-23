新光三越為上市鋪路 北中南積極擴點

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為加速上市之路，新光三越不僅月底插旗台北東區的Diamond Towers即將試營運，總經理吳昕陽22日透露，預計明年中南部還會敲定新據點，並在新北、桃園與台中等地區評估擴點計畫。

吳昕陽強調，疫後內需市場持穩，儘管國境開放、出國人潮大增影響高端消費客單，但整體來看，今年來營收年增率仍達兩位數，對於即將開出台北東區新型態店與週年慶挑戰仍具信心，預計全年有機會突破920億元營收目標，再創新高。

睽違10年之久，新光三越插旗台北東區的新型態店Diamond Towers（以下簡稱DT)，賣場雖只有4,500坪，但耗費時間與規劃難以估計，並在一切合法合規下才試營運，吳昕陽強調，DT新型態店意義重大，打破過往的百貨思維，改以符合在地生活社交中心提案進行規劃。

吳昕陽在國境解封後，密集走訪歐洲倫敦、美國紐約、日本東京等地，他觀察到歐美的百貨零售業沒有太大變化，但台灣發展愈趨生活化，新光三越一直以「Life Style提案」為定位，成為各區Living Center，虛實整合並進打造一個被消費者、廠商信任與依賴的生態圈。

與此同時，新光三越疫後全台各店積極改裝，導入新櫃，迎接即將到來的周年慶。目前新光三越全台各店改裝新櫃超過300家，吳昕陽觀察到，不僅新光三越，包括遠百、SOGO等同業也都積極改裝迎客，疫後台灣百貨賣場快速動起來，不斷改裝，各業者前八月營收幾乎都呈雙位數成長。

新光三越目前有340萬會員，APP下載數逾200萬人次，吳昕陽表示，會朝400萬會員邁進，且透過數位科技讓行銷更自動化。