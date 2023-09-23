吳昕陽赴歐美 複製新趨勢

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

國境開放以來出國觀光人數大增，高端消費客單也受到衝擊。為因應此一現象，新光三越總經理吳昕陽密集赴歐美巴黎、倫敦、紐約訪調高端百貨，與拜會歐美國際精品總部，為即將登場的東區新型店Diamond Towers與明年改裝找出新趨勢新話題。最新進度是，準備複製紐約第五大道的Tiffany最新的Blue Box Cafe，到信義新天地的A9一、二樓，預計周年慶登場。

吳昕陽說，訪調歐美最重要是看到全球百貨零售疫後變化，他一路從倫敦Harrods、巴黎老佛爺、春天百貨到紐約，發現歐洲百貨經過失落三年變化不大，但紐約百貨商場愈走愈高端，相對台灣市場疫後變化最大，各大百貨商場業者幾乎全部動起來，今年第四季會看到更多新品牌、新商品進到台灣，比重堪稱近年最高。他在紐約連日拜訪Tiffany、雅詩蘭黛集團、COACH所屬Capri集團，親身體驗即將進駐A9館的Tiffany Cafe，而巴黎則一一拜會知名品牌Dior、巴黎世家、萊雅集團等。

吳昕陽並指出，下半年全台新光三越改裝新登場櫃位超過360家，信義新天地A8的1、2樓全面改裝大升級，網羅超過50個美妝香氛品牌，Bacha Coffee台灣首店在A8一樓，預計年底前開幕，A11更導入超乎預期的新場域與新品牌，南西店、桃園站前店、台南中山店等亦有百支新櫃登場。

到倫敦調訪百貨商場時吳昕陽發現，倫敦有不少異國美食，是未來導入的新趨勢。而台灣今年第四季遇選舉與出國高峰，周年慶雖不好做，但市場機會點仍多，以即將登場的台北東區Diamond Towers為例，嘗試做出忠孝商圈沒有的體驗，訪調歐美日市場，就是要不斷尋找最新、最有話題的品牌到新光三越呈現的機會。