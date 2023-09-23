華新建離岸電纜廠 全台首例

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瞄準離岸風電海底電纜商機，華新向高雄港務公司租地建廠，並於3月與丹麥NKT集團旗下NKT HV Cables AB（NKT）簽約，獲技術奧援，全案將於28日由華新董事長焦佑倫主持動土典禮，宣告華新成為台灣首家生產離岸風電海底電纜的廠商，預計2025年試量產，2027年正式營運。

經濟部釋出離岸風電第三階段區塊總建置容量達15GW，第一階段2026～2031年釋出建置容量9GW，合格風場總計7座，6月底只有2座風場與經濟部簽約，3座風場申請展延，2座風場確定放棄；第二階段2032～2035年還是釋出建置容量6GW。

為因應新能源時代的趨勢，焦佑倫將經營聚焦在創能、儲能、運能、用能等四大領域，新投入海底電纜、智慧型電網電纜、電動車充電樁與運能等產業。

華新於2月下旬的董事會決議，與NKT簽訂海底電纜技術授權等合約，雙方合資設華新能源電纜系統，華新出資27億、持股90％，NKT以技術作價、取得10％股權，生產離岸風電高壓輸出電纜及中壓交流海纜，3月底雙方正式簽約，預計2025年試量產，2027年開始營運。

華新表示，丹麥NKT擁有130年歷史，是全球主要離岸電纜廠之一，擁有豐富的長距離風場經驗，佈纜裝載及海纜維護技術與能力，世界最大高壓測試實驗室，提供客製化整體解決方案。

華新為發展海底電纜事業，去年向台灣港務高雄港務分公司租地，承租高雄港洲際貨櫃中心土地183,890平方公尺，土地使用費每年每平方公尺75元，管理費每年每平方公尺450元，土地使用權資產價值約14億元，使用年限20年，5月已將租約轉給華新能源電纜系統。初估租地、建廠及添購設備等總投資金額超過50億元。