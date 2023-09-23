全球最自由經濟體 星取代港

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全球自由度前十大經濟體

過去數十年來香港年年被評選為全球最自由經濟體，今年卻被新加坡擠下第一名寶座，且外界認為在大陸政府干預之下，未來香港經濟自由度的各項評分恐怕只會進一步下滑。台灣則排第11名。

根據加拿大智庫弗雷澤研究所（Fraser Institute）公布的「2023年世界經濟自由度評比報告」，新加坡以總分8.56分奪冠，成為全球最自由的經濟體。

相較之下，1970年該機構展開這項調查以來便蟬聯冠軍的香港，在今年評比中總得分8.55分，以0.01分之差敗給新加坡，退居第二名。

這項調查是根據政府規模、法律制度及產權、穩健貨幣、國際貿易自由、監管措施等五大指標進行評比，滿分共10分。2023年評比報告是根據2021年從全球165個經濟體收集到的最新數據進行評分。

Fraser Institute資深研究員米歇爾（Matthew Mitchell）表示：「香港近來的轉折驗證經濟自由度與人民及政治自由緊密相連。」

報告指出近年香港通過的新法規提高商業門檻，不僅增加企業成本，也限制企業雇用外籍勞工，而這些都對香港經濟自由度評比造成負面影響。

米歇爾表示：「各種法規上的壓迫再加上政府嚴格控管民間企業，都有損經濟自由，阻礙香港經濟繁榮。」

由於今年報告是根據2021年數據，而大陸政府是在2020年對香港頒布《國安法》，因此專家多半認為大陸政府干預恐怕讓香港未來難以重拾全球最自由經濟體的名號。

相較之下，去年排名第二的新加坡，則因為政府規模擴大且多項法規有利經濟發展，而使今年總評比進步0.06分，因而打敗香港。

除了新加坡及香港之外，今年擠進全球前五大自由經濟體的國家還包括瑞士、紐西蘭及美國，依序名列第三名至第五名。台灣排名第11名。