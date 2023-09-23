摩通新興債券指數 明年納印度

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摩根大通將全球第五大經濟體印度納入其新興市場債券指數，可望為印度帶來上百億美元資金流入，有助該國支應經常帳和財政赤字，消息激勵印度公債和盧比匯價走高。

印度指標10年期公債殖利率22日早盤下滑7個基點，降至7.0788％，創下2個月新低紀錄，午盤過後殖利率回升至7.12％。盧比稍早一度揚升0.3％，至82.25盧比兌1美元，稍後漲勢收窄，報82.93盧比。

摩根大通22日宣布，自明年6月28日起，印度公債將納入新興市場政府債券指數（GBI-EM）。23檔名目價值合計3,300億的印度公債，符合納入資格。

摩根大通指出，印度公債在全球新興市場多元化政府債券指數（GBI-EM GD）的權重，預計達到上限10％。

摩根大通預計在10個月間，每次以權重1％的幅度，逐步將印度納入新興市場債券指數，直至最高10％。

印度政府首席經濟顧問納格斯瓦蘭（V. Anantha Nageswaran）表示：「印度樂見這項發展，此舉證明金融市場參與者和整體金融市場對印度的潛力和成長前景，以及總體經濟和財政政策深具信心。」

巴克萊新興亞洲（不含大陸）主管巴傑瑞（Rahul Bajoria）表示，我們可以合理預期資金現在就會開始流入印度債券市場。估計在納入指數階段，總計能吸引200至250億美元資金流入。

此外，印度資產管理公司Axis Mutual Fund的預測更樂觀，預期未來18個月可望吸引250億至300億美元。

Emkay全球金融服務公司首席經濟學家阿羅拉（Madhavi Arora）指出，印度納入摩根大通新興市場債券指數為利率和外匯市場寫下好兆頭，有助降低印度的借款成本，並促進更穩健的財政政策。然而外國投資人對印度公債的興趣相對平淡，今年迄今外資淨買入金額僅34億美元。外國投資人占流通在外印度公債的比重還不到2％。