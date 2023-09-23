甲骨文拿AI大單 看旺至2026年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

甲骨文近日與三大雲端服務業者之一簽下價值15億美元的AI合約，公司並表示，AI商機讓甲骨文雲端基礎建設大發利市，如今有許多一出手就簽約數十億美元的大客戶，將如期實現2026年度（2026年5月底止）財測目標。

甲骨文企業營運執行副總裁克林（Doug Kehring）近日主持甲骨文年度雲端世界大會時表示，維持2026年度財測不變，將在2026年度達到650億美元營收，屆時營業獲利率將達45％，EPS年成長率達10％以上。

他預期今年度（今年6月起）總營收排除Cerner電子醫療紀錄事業後可望成長8％，若將該事業列入計算則總營收將成長7％。他也預期今年度營業獲利率達到43％，較去年度增加1個百分點。

甲骨文執行長凱茲（Safra Catz）在大會中表示，甲骨文雲端基礎建設需求旺盛。甲骨文創辦人艾利森（Larry Ellison）也表示，他對於甲骨文實現2026年度財測目標有信心。

艾利森表示幾年前甲骨文最大客戶每年合約金額約在1.2億美元左右，如今甲骨文幾乎每季都會簽下一筆價值數十億美元的合約。他表示：「我們有許多一出手就簽約數十億美元的大客戶。」

艾利森透露甲骨文近日才和3大雲端服務業者之一簽下價值15億美元的AI合約，但並未透露這家客戶是亞馬遜、微軟或Alphabet，僅表示雙方將利用甲骨文的雲端基礎建設共同訓練AI模型。

艾利森表示甲骨文能拿下訂單是因為價格比客戶的成本還低。他表示甲骨文的雲端基礎建設能以兩倍速度訓練AI模型，且價格只有客戶成本的一半。但他坦言能否取得足夠AI晶片仍是個問題。

艾利森表示近日他與特斯拉執行長馬斯克一同邀輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳餐敘，席間兩人一邊吃壽司一邊求黃仁勳供應更多晶片。艾利森表示雖然甲骨文搶攻AI商機的腳步領先對手，但「晶片還是不太夠用」。