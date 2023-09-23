硬槓華為 i15陸港掀搶購潮

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近八季iPhone出貨量全球占比

繼華為Mate 60 Pro問世後，蘋果iPhone 15也於9月22日正式在陸港開賣，形成大陸智慧手機市場雙雄對戰格局。大批果粉早已摩拳擦掌，準備在開賣第一時間購入新機，有人當日凌晨1點就在北京三里屯Apple Store直營店排隊，電商平台iPhone交易額更較平日成長逾10倍。

綜合陸媒22日報導，儘管iPhone 15系列網路評價不一，再加上華為Mate 60 Pro搶先以技術突破之姿震撼市場，但蘋果新機發售仍掀搶購熱。從預售開跑當日，蘋果官網就出現頁面滯緩，且部分機型的發貨週期須等待至11月底。

大陸外送平台業者「餓了麼」的數據顯示，22日開賣當天，上午8至10點的兩小時內，全站iPhone交易額超過平日全天的10倍以上，全站「iPhone」關鍵字搜索指數較平日上漲83倍。除了最新的i15外，次新系列i14也出現明顯增長。

另外，京東、美團、盒馬等平台業者，亦積極搶攻22日開售的極速配送服務。京東到家數據顯示，i15系列新機22日正式首發後，截至上午10點，該平台i15系列銷售額，較2022年推出的i14系列同期大增253％。

實體通路方面，大陸各地的Apple Store像往常一樣出現排隊人潮，北京三里屯直營店更出現消費者從當日凌晨1點多在門市前等待，就為了成為第一位走進門市的人。時至上午10時，該門市隊伍已經從一樓排到二樓區域。

本次蘋果推出新機，正值蟄伏三年的華為大動作推出Mate 60 Pro旗艦手機，再加上中國對國家單位及國營事業員工實施iPhone禁令，使市場更加關注i15在中國市場的表現。

蘋果零售部門資深副總裁歐布萊恩（Deirdre O’Brien）表示，會繼續尋找能夠與中國消費者建立聯繫的絕佳機會，他並確認2023年蘋果將在溫州展店。截至目前，蘋果在大中華區共設有55家零售門市，其中，以上海、香港和北京位列大陸門市數最多的三座城市。