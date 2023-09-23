中歐經貿對話25日登場 聚焦電動車補貼

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第十次中歐經貿高層對話將於25日在北京舉行，分析指出，該對話本是一次例行性的貿易會談，但當前中歐關係處於不穩定狀態，尤其歐盟近日才對中國電動車發起補貼調查，將會成為本次會談的一個「棘手事件」。

中國商務部21日宣布，本次中歐經貿高層對話，由中國國務院副總理何立峰與歐盟委員會執行副主席羅夫斯基斯（Valdis Dombrovskis）共同主持。

知情人士22日表示，歐盟代表將向中方表示，補貼調查將嚴格遵循程序性步驟，望中方給予配合。

外媒22日引述知情人士透露，羅夫斯基斯9月22日起對中國進行為期四天的訪問，穩定雙邊關係的必要性將是他傳遞的主要訊息之一。

但報導指出，歐盟近期啟動對中國電動車的補貼調查，以及可能遭中國反擊的關稅戰，將使羅夫斯基斯的工作複雜化。

知情人士表示，歐盟將利用這次會談，試圖緩和電動車調查造成的一些影響。例如，歐企擔心中方可能會以關稅或其他貿易限制做出反擊，目標可能也不限於汽車業。

知情人士表示，羅夫斯基斯將向中國解釋電動車補貼調查會嚴格遵循程序性步驟，其中包括在採取任何潛在行動前，與中方和公司進行磋商。羅夫斯基斯還將尋求中國政府在這個長達數月的過程中一起合作。

知情人士說，「合作符合中國的利益，因為如果不合作就意味著整個過程將依賴公開可得的訊息，而那通常意味著更嚴厲的結果，因為會假設更高的補貼金額」。

另一方面，德國政府消息人士表示，德國正考慮禁用華為、中興製造的部分設備，並從2026年起，將其排除在核心5G網路之外。中國駐德國大使館發言人對此表示，華為和中興多年來都按照德國法律在當地營運，如果德方在未能證明中企產品構成安全威脅的情況下，限制使用中國零部件，是違反公平競爭原則，中方不會袖手旁觀。