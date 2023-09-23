陸擬放寬外資A股持股限制

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2023年前三季全球前五大證交所

2023年以來陸港股市欲振乏力，大陸政府頻頻推出救市措施。外媒22日引述知情人士透露，監管部門為了繼續開放與活躍資本市場，正考慮提高境外投資者，對部分行業A股上市公司持股比例上限的政策建議。

目前，大陸要求所有境外投資者對單一上市公司A股的持股比例總和，不得超過該上市公司股份總數的30％。單一境外投資者透過合格境外機構投資者，持有一家上市公司股票的持股比例，則不得超過該公司股份總數的10％。

香港經濟日報22日引述外電消息，知情人士指出，關於外資持股的最新政策建議仍處於初步考慮階段，涉及哪些行業及提高後門檻如何等細節目前尚無定論。

報導指出，這是大陸方面兌現7月24日召開的中共中央政治局會議承諾「振興資本市場、提振投資者信心」的另一個跡象。

此外，中國證券業協會22日召開第三季證券基金業首席經濟學家例會。針對活躍資本市場、提振投資者信心政策與工具的問題，與會專家認為，要進一步改善資本市場基本制度，加強監管，提高市場透明度和公正性。同時，也需要積極推動對外開放，吸引更多境外投資者參與大陸資本市場。

港股方面，香港立法會金融服務界議員李惟宏近日指出，稍早成立的「促進股票市場流動性專責小組」各成員正認真客觀研究港股面臨的挑戰，並針對上市改革、交易成本、交易機制等方面，提出各項促進股票市場流動性的建議，預期短期刺激措施將會很快推出。

值得注意的是，國際會計師事務所德勤（Deloitte，台灣稱勤業眾信）22日發表最新報告預測，2023年前三季滬深兩市IPO表現亮眼。

期內上交所集資總額高達港幣1,990億元，排名全球第一。深交所以港幣1,484億元位居全球第二名，至於港交所（港幣247億元）則跌至第八名。

然而，2023年陸股表現卻不像IPO一樣亮眼。年內上證指數、深證成指分別累計上漲0.51％、下跌8.44％，香港恒生指數更累計下跌10.36％。