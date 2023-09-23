前景不明 穆迪調降陸房企展望

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

當前大陸經濟面臨房市低迷難題，國際信評公司穆迪調降多家大陸房地產企業評級展望，並將部分房企評級置於可能降級的負面觀察名單。面對大陸復甦前景仍不明朗，大陸統計局副局長盛來運刊文指出，從經濟基本面和宏觀政策看，大陸不會出現日本式長期通縮。

香港信報22日引述穆迪日前公布報告顯示，因大陸經濟增長前景疲軟以及購房者對項目交付的持續擔憂，恐抑制房市銷售情況，將對大陸房地產行業展望從「穩定」調低為「負面」。另由於銷量下降，預計未來6～12個月大陸合約銷售將下降約5％。

最新評級顯示，穆迪將萬科、金茂評級置於可能降級的負面觀察名單，反映市場復甦前景不明朗之際，房企信用指標的高度不確定性。此外，還將綠城中國、華潤置地、中國海外、保利發展、越秀地產和深業集團的評級展望由「穩定」調低至「負面」，反映未來12～18個月穩定經營業績和與當前評級相稱的信用指標能力，面臨不確定性。

面對市場擔憂，大陸官方20日上午曾舉行政策例行吹風會，強調「大陸經濟不存在所謂的通縮，後期也不會出現通縮」。大陸官媒經濟日報22日並刊出盛來運文章指出，從經濟基本面和宏觀政策等看，大陸不會出現日本式長期通縮。

盛來運強調，雖目前大陸房市處調整期，但都市化尚未完成，居民剛性和改善性住房需求仍在釋放，加上官方房地產調控政策不斷優化，房市仍有較好支撐。