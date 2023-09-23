菜鳥赴港IPO 籌資10億美元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

知情人士透露，大陸電商龍頭阿里巴巴旗下物流公司菜鳥集團，最快將在9月25日當周遞表申請赴香港上市，籌集至少10億美元。另外，由於大陸消費股表現疲軟，阿里巴巴暫時擱置旗下盒馬鮮生赴港上市案。

菜鳥是全球大型跨境電商物流提供商之一，其智慧物流網覆蓋全球200多個國家與地區，菜鳥過去數年迅速增長。

2024財年第一季（即4月至6月），菜鳥營收年增34％至人民幣231.64億元。

星島日報22日引述外電消息，稍早傳出阿里巴巴有意安排菜鳥於第三季向港交所遞交上市申請，目標在一年至一年半完成上市，估值約150億美元至200億美元，但未落實集資的規模。若以發行10％股份計算，集資規模為15億美元至20億美元。

報導指出，菜鳥已與中信證券、花旗集團、摩根大通等銀行就IPO進行合作。但中金公司因為是菜鳥競爭對手：極兔速遞的聯席保薦人，為避免利益衝突，中金因此退出菜鳥IPO聯席保薦人行列。

值得注意的是，菜鳥若正式遞表，可能成為阿里巴巴「1＋6＋N」組織變革後首個啟動上市的業務集團。對於上市傳聞，菜鳥相關負責人22日僅回應，不予置評。

與此同時，其他快遞業者也積極布局港股市場。經濟通通訊社報導，極兔速遞計畫最快25日當周進行上市聆訊，目標最早於10月底在香港上市，擬籌集5億美元。以此計算，該公司估值達120億美元。極兔速遞計畫把集資額用於包括拓寬物流網、升級基礎設施、強化分揀及倉儲能力及容量等。