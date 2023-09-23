Fed維持利率不變 或影響香港房市購買力

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美國聯準會（Fed）本月議息後宣布不升息，目標利率維持於5.25％～5.5％區間，合乎市場預期。委員預測年底利率的中位數為5.6％（即5.5％～5.75％區間），這代表在今年剩下的11月及12月會議，仍有可能升息25基點。近月的核心通膨數據跌幅合乎預期，利率期貨交易員不認為聯準會一定會再升息，芝商所Fed Watch工具顯示，年底前再升息25基點的機會只有不足40％。

聯準會對於年底利率的預測，無論是本月還是之前6月的會議，都是5.6％，並無大變動。這表示若再升息一次，5.5％至5.75％將是本次升息週期的終端利率，除非通膨走勢出乎意料大幅攀升。

然而，不少投資者視本次會議為仍偏向鷹派的主因，相信是當局延後了明年的降息時間點。彭博資料顯示，會前市場預期2024年第二季最大可能降息25基點。9月會議後，降息的時間點推遲至第三季，這意味著即使停止升息，明年利率可能更長時間在高位維持。聯準會的預測利率比早前高50基點，取態偏鷹。

美國經濟較預期強勁，令聯準會有更大的空間偏向鷹派。根據聯準會的經濟預測，今年全年美國的實質經濟增長上修至2.1％，6月的預測為1.0％；今年失業率下修至3.8％，6月的預測為4.1％；核心PCE下修至3.7％，6月的預測為3.9％；整體通膨則由6月的3.2％升至現時的3.3％。

明年的經濟增長率同樣獲上修，而失業率也有獲下修。進取升息固然已對經濟造成一定影響，但現時預測美國今明年仍能維持不錯的增長，整體數據進一步強化經濟軟著陸的預期。

利率在高位維持更久，令美國國債孳息率上升。目前三個月、兩年及十年的利率分別為5.4％、5.1％及4.5％，持續創下新高令債券價格受壓，但也為中長線投資者製造買入機會。但升息未停，債價仍可能較為波動，分批進場較為可取。

美國經濟軟著陸的機會提升，企業的信用風險或有機會下降，但投資者仍需審慎看待信貸風險。國債孳息吸引，投資級別債的發行人業務較為穩健，現金也較充足。信用評級較低的企業仍需面對高利率環境，高收益債的一般發行的年期較短，更易受升息影響融資成本。

中港市場方面，議息會議結果出爐後，21日恒生指數跌230點，並且下探8月低位17,573點。雖然聯準會本次並未升息，但利率有可能在高位維持一段較長時間，對於中港市場部分資產的後續發展或將會有壓力。

首當其衝的，或是香港房市的購買力。現時的香港銀行同業拆息（HIBOR）利率持續於高位波動，截至9月22日，一個月HIBOR報5.23％，已高於目前H按鎖息利率，銀行有資金壓力。早前已有香港主要按揭銀行上調新造按揭H按的鎖息利率，短期或會再有銀行調升鎖息利率。

另外，銀行也可能根據自身策略，在11月聯準會議息結果公布後調整最優惠利率（Prime rate）。後續進一步加P，除增加現有按揭借款人的利息支出外，對於潛在買家亦會重新考慮利息因素，將會削弱部分購買力。市場預期高利率環境將會維持更長時間，利率高升或會拖延市場入市意欲，致香港房價繼續受壓。目前市場期待10月新的施政報告會否有針對房市措施，但成效及其持續性仍需等待措施細節公布後再做判斷。