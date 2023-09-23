外幣放款大縮水！17個月掉近6千億

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美國升息以來國銀外幣放款變化

美國聯準會（Fed）升息近尾聲，國銀預估下半年外幣放款及存款動能將趨緩。據中央銀行統計，去年3月Fed暴力升息至今年7月，已讓國銀外幣放款大縮水，從等值台幣1兆1,651億元降至5,931億元，減少5,720億元，減幅近5成。外幣存款今年大增至近14兆元，年增逾7％，但國銀普遍預期第四季外幣存、放款成長恐雙雙趨緩。

中信銀指出，Fed去年3月升息以來，利率共上升5.25個百分點，基本放款利率由3.25％上升至8.5％，因利率成本上升，加上歐美終端有庫存去化問題，國銀外幣放款餘額大減近5成。

同時8月外銷訂單年減15.7％及經濟部預期9月接單表現仍不樂觀，第四季出口成長面臨挑戰，企業因財報考量，年底若有多餘資金會用在償還銀行放款，中信銀合理推論持續升息，將對外幣放款動能帶來負面影響。但Fed升息迄今已逾一年半，推估對部位或動能的衝擊將低於過去大幅升息階段。

台新銀指出，考量景氣趨緩，預期市場大多處於觀望階段，如觀望經濟前景及貨幣政策動向等，後續才會衡量產業表現、評估新一波資金需求。

玉山銀指出，海外分行經營逐漸深化並與當地優質企業往來，目前升息趨勢已經較緩和，不致於影響第四季的外幣放款動能。北富銀預估至今年底外幣放款動能持平。

國泰世華銀指出，台灣經濟環境與國際景氣高度連動，外幣放款動能仍需視整體市場與經濟變化而定，預估全年放款維持「高個位數」的成長。

在存款部分，中信銀行預估，第四季外幣存款成長將逐漸趨緩或小幅衰退，主要二原因，一是市場預期利率已達高點，客戶承作外幣定存需求放緩，二是下半年進入產業旺季，客戶營運資金需求較高，部分企業客戶於下半年陸續有現金股利發放需求，致外幣存款部位逐步下降。

玉山銀、國泰世華銀、台新銀認為，兼顧資金成本以及業務發展，第四季外幣存款餘額將不會有大幅變動，下半年預估維持平穩。

北富銀則較樂觀認為，第四季為傳統出口旺季，企業出口可望終止下跌轉正成長，企業營運資金將匯入，且美元存款利率維持高檔下，增加企業外幣存款配置的意願，預估外幣存款水位有較大機會呈上升趨勢。