銀行攻房貸壽險 瞄準中壯年

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房貸壽險客戶樣貌

透過房貸進攻中壯年保險市場。公股銀統計其房貸壽險主力客戶族群，多在30至50歲，亦是房貸主要客群。由於房貸壽險屬定期壽險，強調風險轉嫁，國人對壽險的認知則多偏向還本型壽險，觀念上仍待突破，銀行預估，房貸壽險還有非常大的成長空間。

房貸龍頭土地銀行房貸壽險平均保額約300～500萬元，涵蓋房貸金額比重約5～6成左右，購買族群以青壯年為大宗。

第一銀行統計，其房貸壽險客戶購買年齡主要介於30～50歲，大約佔整體件數的80％；平均每件保費約26萬元，涵蓋房貸比例近3成；華南銀行指出，房貸壽險購買平均年齡為40歲，平均受理保費約28萬元、涵蓋房貸比重約29％。

合庫銀行統計，近三年承作房貸壽險客戶年齡層以31～40歲居多，約為39.2％，其次為41～50歲，占比約為26.2％；保額以200萬～499萬元最多，約占42.5％；新承作房貸案件中購買房貸壽險比率約為25.8％。

彰化銀行統計，房貸戶投保率已達40％，平均投保年齡為38歲，其中35歲～45歲佔投保比重45％，平均投保金額550萬元，而此年齡區間正是背負人生責任最重的時期，顯示房貸族群已漸漸意識到用房貸壽險來轉嫁房貸風險。

銀行主管說，客戶買房動輒數百萬元以上房貸，一旦家庭主要的經濟支柱發生事故而無法繼續繳納房貸，勢必讓家庭財務陷入愁雲慘霧之中。

公股銀主管指出，目前台灣民眾對於「壽險保障」的觀念普遍不足，因此會積極配合政府提高國人壽險保障政策，針對民眾在購屋之餘，也會依客戶家庭經濟狀況及人生風險保障需求，協助規劃「房貸壽險」以補足人身風險缺口。

其中，房貸壽險改版後，由於各保險公司附加的附約項目各異，可讓客戶真正依自身風險缺口及預算選擇作出最符合自身需求的規劃。