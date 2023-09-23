房貸壽險改版 公股銀出招拚業績

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房貸壽險改版，衝擊銀行下半年業績。依金管會規定，7月起房貸壽險非屬身故保險金、喪葬費用及完全失能保險金給付者，必須用附約方式設計。公股銀行指出，7月起的因應方式，包含房貸壽險僅銷售「定期壽險」或推出符合法規的保單，估計下半年房貸壽險保費將比上半年衰退。

不過，公股銀評估，在房貸壽險改版及房市下半年趨緩下，更重要的影響因素仍是從去年以來的多次升息，因為高利率衝擊房貸戶，直接拉高每月的還款金額，因此預估整體房貸壽險下半年勢必較上半年小幅衰退，但公股銀行還是會找因應策略，力拚持平。

依據保發中心統計，台灣平均每人有2.6張保單，但台灣房貸壽險的平均投保率約在2成左右，房貸族群保障明顯不足。

第一銀行指出，上半年房貸壽險保費承作量約6.6億元，下半年受整體房貸市場緊縮影響，房貸案源減少，預估房貸壽險保費會較上半年稍微減少。合庫銀行、華南銀行積極承作房貸壽險，內部規劃下半年將持續衝刺。

公股銀主管分析，房貸壽險商品是保障借款人，避免其因意外發生而無法繳納貸款本息致不動產遭拍賣的風險，期能做到「留愛不留債」且客戶投保時可以自由選擇以自有資金繳費或向銀行申貸保費融資，投保方式相當彈性。

其中，銀行的房貸壽險商品，通常提供保障較完整的「平準型」或保障隨貸款餘額遞減的「遞減型」房貸壽險，遞減型的保費較為便宜，而且從年期、額度、遞減方式皆可依借款人經濟狀況及保險需求來量身訂作，可提供自己及家人保障。

公股銀均強調，除了提供客戶房屋貸款，並涵蓋相關的周邊業務，包括住火地震險、房貸壽險等服務諮詢，可以提供客戶完整的「一條龍」服務，客戶可依自身需求，選擇最適合自己的房貸壽險商品。