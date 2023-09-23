銀行續布局美債 提高利息收益

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美國聯準會（Fed）雖暫停升息，但明年降息幅度與次數將減少，銀行業者預期短期強勢美元走勢，會在美國出現明確終結升息訊息時結束，屆時甚至應提防中期回檔走勢，但現在趁利率仍處高檔之際，可持續布局美債，來提高利息收益。

銀行業者普遍對短期內美元強勢有共識。台北富邦銀行表示，Fed公布的利率點陣圖顯示，明年降息幅度由4碼下調至2碼，期貨市場預期降息時機將推遲至明年下半年，Fed鷹派態度高於市場預期，預期一段期間內，美元會維持相對強勢。國泰世華銀行也預期，美元近期仍將保持強勢，待Fed釋出最後一次升息訊號，美元才會出現走貶空間。

台新銀行首席外匯策略師陳有忠認為，美元短線漲勢差不多到滿足點，也許美元指數會升破106，但應該站不穩，畢竟美元對Fed升息效應呈現遞減，市場做多美元者都已上車，一旦升息接近終點，美元多頭乘客將紛紛下車。

尤其歐洲央行已暗示可能是最後一次升息，歐元就回吐許多先前漲幅，即便Fed還未鬆口，市場也會關注11月會議的相關動作及言論，若屆時油價沒再漲，通膨也沒再飆高，Fed可能跟歐洲央行一樣透露升息終結訊息，美元漲勢就差不多到頂，「短線再漲有限」，反需留意在利多出盡後，出現獲利了結的中期回檔整理走勢。

玉山銀行也認為，Fed此次雖維持不升息，但市場預期明年降息次數減少，預計美元一段時間內維持高檔震盪；不過對於後續的投資，由於玉山銀行投資是以自有美元存款，投資上不受美元匯率影響。北富銀則認為投資上可趁利率處高檔時投資美債。台新銀行強調，預估美元升息接近終點，將配合存款成長狀況，逢利率高點持續布局美債，提升利息收益。