詐騙猖獗 國銀創新防詐成效佳

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詐騙猖獗，國銀阻詐紛出新招。中信、國泰世華、永豐、台新銀上半年阻詐成效不錯，四家銀行阻詐金額就破12億元，中信銀攜手內政部警政署防堵835件詐騙案，件數居國銀之冠，國泰世華銀則是阻詐金額最高，上半年攔阻金額累積達4.4億元，各銀行也紛出新招來阻詐。

中信銀推出「中信智能守護165防詐安全網」事前智能預警、事中全面防堵、事後人工智慧監控精進打詐，且首創「網頁真偽識別QR code」防釣魚辨識功能，透過中國信託Home Bank APP掃描，協助客戶識破假網站。

中信銀指出，防詐安全網與警政署簽訂合作意向書，一起預警串聯防詐騙，建置「金融詐騙偵測暨預警機制」，在中信銀行ATM廣告輪播防詐宣導、設立提醒機制、交易畫面顯示防詐騙警語，建構六大虛實整合防護網、五層AI智能監控管理機制。

有鑑於詐騙集團多以ATM領取款項，中信銀與警政署合作建置「中信ATM智能防詐車手交易通報系統」，詐騙集團車手若在中信銀ATM提款，系統辨識出異常交易帳戶即觸發自動通報警察單位的機制，8月就因此協助警方緝捕嫌犯。

參考美國聯邦貿易委員會調查報告以及中信銀收集客戶反饋發現，詐騙案件最常見的手法為偽冒金融機構的釣魚網頁，中信銀行開發「網頁真偽識別QR code」防釣魚辨識功能且取得專利，將陸續新增在中信銀行銷活動網頁，降低民眾誤觸釣魚網頁的機率，避開詐騙陷阱。

國泰世華銀指出，為強化防堵機制，積極落實多項創新防詐作為，如由總經理召集成立跨部門反詐騙專案小組、開設全台識詐阻詐研習班、導入數據科技模組偵測異常人頭帳戶等防制舉措；同時攜手警政署刑事局、法務部調查局等公部門，加強防詐宣導與資安聯防的合作效能。

永豐銀行指出，上半年全台各分行防堵疑似詐騙案達270件、累計總金額逾新台幣2.14億元，二者皆創歷年同期新高。台新銀指出，上半年阻詐276件，金額1億2,719億元。