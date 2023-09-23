亞運商機 宏全、福貞分杯羹

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健身器材及瓶罐業放眼亞奧運商機

亞洲運動會商機浮上檯面。第19屆亞運本月23日至10月8日在浙江杭州登場，國內三大瓶罐股的宏全、福貞-KY及吉源-KY，因往來大陸主力客戶訂單需求增加，加上天氣炎熱助威，可望成為亞運的間接受惠者。

宏全透露，杭州亞運官方非獨家供應商的東鵬飲料，是宏全的主力客戶，隨著飲料旺季與杭州亞運賽事登場，大陸消費者對飲品需求持續增加，各大飲料品牌紛紛推出新品，可望帶動飲料行業銷售增長。

尤其，受惠於宏全今年大陸各廠陸續接獲客戶新訂單，加上漳州無菌飲料第二條生產線第三季投產，讓旗下大陸廠整體業績可望呈兩位數以上的成長。

吉源-KY指出，集團兩片罐主要客戶加多寶，因應2023杭州亞運，積極參與相關活動並配合亞運主題，推出12個系列「城市罐」，滿足年輕消費客群，可增加市場消費熱度，對於公司在兩片罐接單將有明顯助益。

同樣地，福貞-KY受惠於氣候炎熱，加上杭州亞運帶動，所生產涼茶、啤酒及碳酸飲料等消暑飲品銷售暢旺。尤其，旗下陝西廠第一期產線第三季投產，剛好碰上杭州亞運，有利新廠營運。

福貞新接獲大陸無酒精飲料公司與台灣知名飲料製造商訂單，分別為植物性蛋白飲品（椰汁）960毫升（ml）與老牌碳酸性飲料330ml纖體罐，已啟動新品訂單，小量試產出貨。其中，暢銷的碳酸性飲料330ml纖體罐，更獨家供貨給台灣好市多通路，兩項新品可望搶攻中秋節商機。

福貞指出，下半年迎產業旺季與觀光餐飲需求，加上金屬罐裝容器分眾市場需求推動、陝西新廠啟用，及新竹廠產線續優化，預期集團生產規模經濟效應擴大，全年營收可望維持正向發展。

福貞集團兩岸共設七大生產基地，生產60種罐型以上，年產能可達18億支以上的三片式馬口鐵罐、35億支以上的二片式鋁罐，及12億片罐蓋。福貞挾著多條產線並行，與多元罐型生產搭配運作，迎接亞運、中秋與農曆年節等接續節慶商機。