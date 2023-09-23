喬山、岱宇 搶先卡位法國奧運財

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據台灣健身器材業觀察，大陸受經濟影響，目前亞運商機有限，更看好明年法國奧運財。喬山22日表示，已積極布局搶攻法國奧運財。

以上屆東京奧運為例，旗下Matrix品牌健身器材提供東奧德國選手村使用，並贊助比荷盧（Benelux）聯盟、義大利、墨西哥、西班牙、希臘及台灣等奧運好手或國家隊員，不僅帶動品牌曝光效益，也直接增加銷售的契機。

反觀大陸今年產品外銷不如預期，加上高失業率，疫後大陸經濟復甦緩慢，影響民眾對健身器材的購買力，使得喬山及岱宇今年的亞運財，迄今並沒有明顯增長。

緊接而來的明年法國奧運，喬山及岱宇已開始布局健身器材接單。

喬山說，集團在歐洲的法國、德國、義大利、西班牙、英國及荷比盧等國，均設有行銷子公司，喬山看好明年法國奧運引爆的健身器材銷售商機。

岱宇也看好明年法國奧運商機，岱宇強調，集團在歐洲除自有銷售通路德國CARDIO Fitness及英國Sweatband.com，銷售公司全品項的健身器材產品外，另新通路方面，岱宇打入英國迪卡儂（Decathlon）通路。

由於英國Decathlon共計42家店，岱宇將旗下自有品牌Sole、Xterra，及授權品牌UFC健身器材，將先在英國Decathlon線上銷售，之後再供貨給當地實體通路，甚至可提前布局明年法國奧運的銷售商機。