美日轉單 帝圖夏拍成交額上看3億

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興櫃股帝圖夏季拍賣會24日登場，由溥心畬山水六聯屏、張大千潑彩蜀中四天下屏圖領銜，共計592件拍品，總成交價高預估值約3.43億元。值得注意的是拍場兩大效應，海外書畫藝術品轉單效應、二代傳承效應持續擴大，台灣正逐漸取代香港等拍賣市場。

帝圖藝術副總經理劉家蓉表示，各國通膨、俄烏戰爭等衝擊股匯市，拉高經濟不確定性，近二年看到更多資金流向藝術市場，追逐具保值、升值的投資標的。國內藏家有眼光和購藏實力，吸引來自北美、日本等海外藏家，將拍品陸續從香港移轉到台灣拍場，尤其海外書畫藝術品轉單效應已持續三、四年，加上隨第一代藏家年事高，第二代陸續釋出傳承精品，也有助炒熱市場。

帝圖夏拍重點拍品之一，為溥心畬《西山逸士擬吳門山水六聯屏》即來自北美藏家，且由二代傳承釋出。一般頂多見到一套四聯屏，此六聯屏尺幅加總超過40才，且有民國66年中華書畫出版社《溥心畬畫選集》重要出版，預估價1,200萬至1,800萬元。

另一重點拍品為四川旅台同鄉珍藏張大千繪《雄、奇、秀、嶮古蜀四天下屏圖》，張大千四條屏市場相當稀少，本件由四張潑彩技法組成更難得，作品預估價1,200萬至1,800萬元。

名人藏品也是拍場賣點之一，帝圖此次上拍太平紳士徐展堂舊藏「盛唐八世紀三彩立馬」，預估價800萬至1,200萬元，屬唐三彩雕塑中最大尺寸的品種，源自歐洲私人珍藏，寒舍主人蔡辰洋曾於1991年對本三彩馬評語「特佳，大美」；台北寒舍舊藏「清乾隆御製紫檀雕西蕃蓮紋三彎腿炕桌」也是焦點拍品。

另一轉單拍品來自日本，2021年帝圖接受日本重要藏家委託，將珍藏的曠代草聖于右任書法作品送回台北上拍，包括于右任《草書陋室銘四屏》預估價120萬至200萬元。