賴正鎰、陳勝宏 齊轟囤房2.0

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行政院院會21日通過囤房稅2.0版修正條文，引發企業界反彈和抨擊！全國商總主席賴正鎰22日指出，政府宣稱將可增加45億元稅收，但羊毛出在羊身上，恐將帶來轉嫁效應，「政府才是炒高房價元凶！」

台北市不動產開發公會理事長陳勝宏也炮轟，政府不應對建商未售餘屋進行懲罰性課稅；據悉下周將召開記者會，主張應將第一次起造的建商排除在課稅對象之外，且建商二年後未售餘屋的稅率不應提高，反而應降到1.2％。

賴正鎰指出，囤房稅2.0，房屋稅由縣市歸戶改採全國歸戶，非自住持有者稅率最高為4.8％，估計影響上百萬戶的房屋持有者的非自住房屋稅，政府也預估稅收可增加超過45億元，粗估每戶平均將增加稅額4,300元至5,000元。

賴正鎰分析，此次修法衝擊兩大方面，包括非自住的房屋持有人、及開發商，更不能當作打擊開發商的手段。政府雖可增45億元稅收，但恐怕將造成轉嫁效應，推升租金及售價。

至於建商囤房稅將加碼到最高4.8％稅率，他指出，建商與開發商絕對不同於買家，若要比照持有多戶房的屋主徵收高額的囤房稅，一點都不合理，兩者絕對不能相提並論。開發商只是負責蓋房子，將新成屋賣出，為公司帶入營收，更背負銷售的業績成效，都有進帳壓力，怎可能會去囤房？而且賣出房子就有繳交營業事業所得稅與土地增值稅，賣得慢的新成屋卻還要被課囤房稅，這樣怎會說得過去？

賴正鎰建議，政府應該排除開發商的新建案，只要是新建的待售房，不管賣幾年，應該都不能再加課稅金，讓房市回歸市場機制，自行決定即可。