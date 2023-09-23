達興全年營收、獲利 可望勝去年

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

特用化學材料廠達興（5234）受惠於面板產業需求回溫，第二季、第三季營運重回高檔水準，公司自結獲利顯示，已連續四個月稅前淨利維持在6,000萬元之上，第三季獲利將是季增、年增的表現，累計前八月稅前淨利4.19億元，相比去年同期成長13.86％。第四季營運穩健，全年營收、獲利都可望優於去年。

達興表示，目前看來顯示器產業需求回穩，預期第三季營運相比第二季可望維持平穩，第四季還要觀察面板廠產能利用率變化。由於去年下半年面板產業大幅調降產能利用率，整體營收的基期比較低，因此下半年營收相比2022年同期仍然會有不錯的成長率。

隨著面板廠的產能利用率提升，達興營運走出低潮，3月起營收增至3.5億元以上，6月營收突破4億元，寫下歷史次高紀錄，7、8月營收也維持在3.9億元之上。達興自結8月稅前淨利約6,545萬元，連續四個月稅前淨利都維持在6,000萬元之上，累計2023年前八月稅前淨利4.19億元，相比2022年同期成長13.86％。

今年顯示器材料仍是達興主要的營收貢獻來源，比重超過9成，其中台灣面板客戶佔比約6成，大陸面板客戶佔比大約4成。達興感光間隙材PS產品全球市占領先，黑色光組BM高精細高阻抗開發完成、驗證通過。PI配向膜放量導入主要面板廠，高附著規格已認證完成，今年營收貢獻放大。液晶持續在高階電競產品開發，8K銅蝕刻液，市占率也保持領先。