台電燃氣發電機商轉後 舊機轉備用

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經濟部政務次長兼代理台電董事長曾文生22日表示，台中火力發電廠轉型方案分為兩個階段，第一階段已通過環評正在興建與準備興建當中，包括台電的兩部燃氣發電機組，及一部民營燃氣發電機組。等台電二部新的燃氣發電機組完成後，四部燃煤發電機組將除役，轉為備用。

至於下一個階段，台電會提出完整的規劃，遵照立法院的決議，在2035年以前，將台中電廠的燃煤發電機組，在新的燃氣發電機組上來以後，能夠除役轉為備用。

至於大眾關心最近有一部民營機組通過環評，同時取得台電合約的中佳機組，預計商轉之後的隔年，台電將會減煤至少100萬公噸以上。

台電預計在新發電機組上線商轉之後的隔年，依台電年度統計，台中電廠燃煤總量，一定會降到1,100萬公噸以下。

至於第二階段的燃氣機組上線工作，台電目前初步完成可行性規劃，會送各級政府單位審查。如果順利，台電希望燃氣發電機組能夠準備動工，希望在2035年以前，將台電規劃的機組全部完成，讓台中現有的燃煤發電機組，全部除役轉備用。

曾文生表示，台電自建的二部發電機組，先前答應市府，在新的二部發電機組上線商轉後，會將四部燃煤發電機組除役。其中，二部發電機組在特定的狀況之下，才會啟動。台電燃煤發電機組，有二部會在2026年底以前，開始啟動拆除的工作。