Type-C商機夯 正崴迎旺季

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正崴近期營運狀況

大客戶蘋果iPhone 15系列新機開賣，正崴（2392）法說會也捎來好消息，拜旗下Type-C連接線拉貨動能強勁之賜，8月起業績即見到升溫，正崴表示，以往年的經驗看來，業績有望一路旺到11月，下半年表現將明顯優於上半年，全年毛利率則以力拚重新站穩13％為目標。

蘋果新機上市為正崴營運捎來新動能，正崴財務長卜慶藩直言，現在工廠很忙，正在全力衝產能，在Type-C連接線拉貨動能帶動下，預期今年營收相較於去年仍會有些許的成長。

值得關注的是，相較於蘋果新機去年5月就展開拉貨，今年因良率拉升問題，拉貨遞延至7月中下旬才正式啟動，受到此變數影響，今年旺季會否一路延續到第四季，形成第四季表現優於第三季的特殊景象？對此，正崴並未把話說死，只說「還要再觀察看看。」

惟以今年前8月累計營收516.59億元，仍呈年減7％看來，要兌現「今年營收相較於去年仍會有些許的成長」的支票，正崴9月之後營收拉升的力道頗值得期待。

就正崴今年前8月各產品別的表現來看，能源事業最佳，營收貢獻達48.28億元，較去年倍增，營收占比為9％，通路事業營收68.78億元，呈年減11％，營收占比13％，系統產品營收220.79億元，呈年減9％，營收占比43％，3C零組件營收178.72億元，呈年減15％，營收占比35％，以毛利率的貢獻言之，毛利率以零組件最佳，其次依序為系統，能源、通路。

除產品組合會影響毛利率，正崴指出，今年下半年和明年新品的開發費用都認列在上半年，也是影響上半年毛利率的原因，惟隨著新品相繼出貨，「7、8月的毛利表現已比上半年好」，對全年毛利率重返13％仍具信心。

展望明年，卜慶藩表示，從各大機構的預測 看來，明年景氣有可能會出現復甦，再加上旗下森崴能源台電離岸風電標案採工程進度認列法，不只今年，明、後年也會有後段設備認列的挹注，對正崴營收也會帶來挹注，據此，正崴對明年展望仍屬樂觀，預期表現會比今年好，估上下半年的營收占比有可能落在35％～40％比60％～65％。