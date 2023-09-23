台塑大單奧援 桓達年營收挑戰新高

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

製程自動化感測器廠桓達（4549）旗下德國Mutec，獲台塑集團採購高溫訊號傳送器及高溫感溫棒大單，總額近5,000萬元於22日交貨，可望彌補美國市場下滑部分。桓達預估，9月出貨與去年同期持平，第四季若能取得水處理標案，有望彌補前八月營收衰退，今年營收至少持平，或有機會小幅成長，挑戰新高。

此外，桓達與氣動元件廠氣立（4555）在半導體領域，展開跨產業異業結盟，桓達已向氣立採購數百萬元的自動化模具及氣動元件，氣立近期參展搶攻半導體產業訂單，都會展出桓達生產的流量計及感測器等。

桓達表示，德國Mutec前八月業績年增1成多，近期接獲台塑集團採購高溫訊號傳送器及高溫感溫棒等產品大單，金額近5,000萬元，22日出貨。由於大陸市場也有高溫訊號傳送器等產品需求，出貨給台塑的實績，有助於大陸市場接單。

桓達上半年合併營收6.68億元、年增5.57％，7、8月營收合計比去年同期減少5,000萬元，前八月合併營收8.75億元、年減5.15％，主因美國油氣探勘業客戶去年集中在7～9月下單及出貨，今年則分散至每個月採購流量計、感測器及壓力傳送器，尤其今年美國市場壓力傳送器出貨減少數千萬元。桓達初估，出貨給台塑後，可彌補美國市場衰退部分，9月營收有望持平，第三季營收仍會比去年同期衰退。

桓達表示，目前第四季接單還可以，計畫10月參與台灣的水處理專案投標，如果得標，今年營收就有機會轉正，獲利有機會至少與去年持平，囿於股東會配發現金股利4元、股票股利1.1元，股本膨脹，EPS很難超越去年6.59元。