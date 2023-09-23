重電族群後市旺 法人按讚

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重電族群22日股價表現

台、美釋出能源基礎建設計畫，包括台電提出強韌電網資本支出逾5,500億元，以及美基礎建設投資更高達4,640億美元，相關產業具龐大發展商機，凱基投顧對重電族群首度進行評等，預料未來十年將延續成長動能，並給予中興電（1513）「買進」投資評等。

凱基投顧指出，在台灣強韌電網資本支出下，標案比重較高的重電業者將受惠。台電推出十年5,645億元的強化電網韌性計畫，預估2023～2025年台電資本支出年複合成長率達20％。

中興電為台電工程標案比重最高者，比重達5成，包含變電設備工程與發電機組工程，目前在手工程規模約150億元，將於2023～2029年認列營收。

法人預估，在變電設備與工程標案帶動下，中興電2023～2025年營收年複合成長率將達14％。

而美國基礎建設將投入4,640億美元，變壓器外銷比重較高的重電業者具成長空間，預期2023～2025年間每年將有43億美元的電力變壓器需求，供台灣變壓器業者爭取，在相關重電業者中，以變壓器外銷比重最高達4成的華城為美國基礎建設投資的最大受惠者。

另從評價面來看，重電產業經過重新評價至目前股價淨值比1.9倍、本益比18倍，凱基投顧建議，持續追蹤台灣及美國政策釋出進度，首評中興電、華城、士電、亞力，並重啟東元評等，考量評價與營運結構因素，投資偏好首選為中興電，初評「買進」，東元、士電、華城、亞力皆為「中立」投資評等。

此外，永豐投顧分析，台電、綠電美國電力基礎設施布建持續帶來商機，由重電業者8月營收表現不俗可見端倪。

其中，以華城、中興電成長力道較強，士電與東元相對溫和，其主要原因與公司產品組合、重電占比與重電內外銷比重有關。

華城、中興電重電占比達5成以上，士電與東元重電占比5成以下，且非重電的產品成長性不一。整體而言，重電設備商機蓬勃發展，業者訂單能見度長，紛紛擴充產能、增加出貨，加上產品售價提升，看好產業獲利表現不可同日而語，延續對重電族群展望正向看法。