政策撐腰 充電樁概念股吸睛

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電動車充電樁受惠股

為加速2050淨零碳排，促進電動車發展，交通部今年提報至2024年推「公共充電樁設置及區域充電需求評估計畫」，將斥資9.8億元補助地方及政府機關建置公共電動車充電樁，包括充電站整合一站式系統廠台達電（2308）、華城（1519），另零件商則有中探針（6217）、胡連（6279）、鴻碩（3092）等，相關充電樁概念股可望受惠。

研調TrendForce預估，2026年全球公共充電樁總數將達1,600萬座，約為2023年3倍。據交通部規畫的建置數量，各公家機關充電樁將設慢充4,000槍、快充400槍，主要設於公共場所，依各縣市辦理補助，慢充每槍將補助8萬元，快充補助200萬元。

充電樁概念股也區分為零組件或系統整合商，以電源供應廠台達電為例，將提供充電設備一條龍完整系統商，包括DC、AC充電樁與充電管理系統，適用於家用、商用與公用。法人預估，台達電受惠於電動車儲能等需求帶動，預估今年營運動能持續向上。華城旗下的充電樁事業群華城電能，則已在國內超充站達5成市占，隨電動車滲透率日漸增加，營運規模亦可望持續增長。

機電整合廠中興電，近期於高速公路服務區布局充電站，今年暑假有六站服務區的充電站，共十個直流快充站啟用，服務區充電站也導入高容量儲能系統與氫能備援電力系統，22日股價反彈站回百元關卡。

台新投顧副總經理黃文清表示，觀察長線題材類股，雖受大環境欠佳影響，加上下周中秋連假交易日減少，建議可以待下周中秋連假後，公司公布9月營收數字時，屆時再配合題材利多，才能成為股價上漲實質動能。