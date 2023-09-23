興櫃十強 周漲逾1成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

興櫃本周十大強勢股

台股本周重摔576.44點，先後失守月、季線、半年線，以中小型股為主的櫃買指數單周也下挫2.63％，連帶興櫃市場黯淡無光，儘管如此，博來科技-新（7562）力抗賣壓，單周強漲近3成，米斯特（2941）也因多品牌續展店，業績改寫新高可期、勁揚逾2成。

美國聯準會（Fed）21日利率決策會議後，決定將基準利率維持在5.25％～5.5％區間不變，為22年來最高利率，加上聯準會主席鮑爾表示，雖然目前貨幣政策逐漸看到效果，但要實現2％的通膨目標，仍有很長的路要走，導致美股轉跌，標S&P 500、納斯達克指數出現下跌態勢，台股本周壓力山大，興櫃市場也冷清，單周漲幅逾雙位數個股僅剩12檔。

本周興櫃漲幅前十大，電腦及周邊設備業博來科技-新單周大漲28.17％，漲幅奪冠，居家生活類股米斯特則以23.8％緊隨其後，為本周唯二，漲幅超過2成的個股。

此外，研晶、連騰、威睿、聯合聚晶、和詮、歐特明、巨宇翔以及立達，漲幅介於10％～20％。

戰略新版的博來科技-新，於今年7月31日申請登錄興櫃、8月30日登錄興櫃戰略新板，主要提供工業用主機板、工業電腦、伺服器、擴充板卡配件和客製化工業電腦等產品，近年來，持續提升工業電腦在人工智慧（AI）高效能邊緣運算、自動化設備、影像視覺分析及智慧醫療等領域應用。

平價服飾品牌廠米斯特，主要聚焦休閒簡約服飾與鞋包，近年來積極朝多品牌展店邁進，第三季及全年業績改寫新高可期。法人指出，由於近年實體店面營收比重大增，截至第一季，米斯特營收有超過90％都來自實體店面，為了持續成長，預期未來實體門店的總數，可望從目前的56間擴大至200～300間。