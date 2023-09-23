觀望氣氛濃 保守應對

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經濟數據分析：經濟合作暨發展組織（OECD）將今年全球GDP成長率預測從2.7％上調至3％，主要是受到美國擴張幅度超出預期，抑制全球經濟放緩速度。大陸經濟疲弱，恐成為拖累明年全球經濟的主要元凶。OECD表示，明年全球經濟很可能疲弱，主要經濟體的成長展望普遍趨疲，針對2024年全球成長率，OECD自6月估值2.9％下修為2.7％。在通膨壓力明顯消退前，建議全球央行仍應將利率維持在高檔，直到通膨出現明顯的消退訊號。

經濟部公布8月外銷訂單統計，金額降至460.4億美元，年減15.7％、為連續12個月負成長，主要受到全球通膨、升息壓力、終端市場需求不振及供應鏈持續去化庫存影響。預估9月外銷訂單金額將達500億至520億美元、年減14.7％至17.9％，第三季為1,438億至1,458億美元，年減14.1％至15.3％。即便樂觀期待第四季好轉，但今年全年外銷訂單將呈現第二年負成長。

盤勢分析：聯準會此次會後聲明，宣布聯邦資金利率目標區間維持在5.25％～5.5％的高點，符合市場預期，但從利率預測可看出，今年可能再升息一次，且明年降息的次數可能比先前預測的還少。決策官員中有12人認為今年還要再升息一次，另七人則預期利率維持在目前水準。如果最終確實再升息一次，應該也就是這輪緊縮周期最後一次；但利率接下來傾向維持在高檔更久一點。

對於2025年的利率水準預測，也比先前高，從3.4％調升到3.9％。至於更長期來看，決策官員仍認為2026年時基準利率為2.9％，比Fed認為的「中性利率」水準還高，顯示高利率仍將會維持一段時間，鷹派言論再起，造成全球的股市出現震盪。

美元指數近期仍維持高檔，台幣本周再度貶值到32元整數關卡，近期在美元強勢下，不利於新台幣升值，資金動能弱，法人態度上，外資在現貨市場賣超，投信則是在集中市場、店頭市場同步出現加碼，季底作帳明顯，官股券商趁股價回檔加碼，法人態度偏向土洋對作，若外資持續偏空，對於指數不利。融資餘額近期增加，融券也出現增加，籌碼對多方不利；日線的技術指標，日KD指標交叉往下，RSI指標位在空方區，技術指標轉弱，綜合上述，短線美元轉強，外資心態偏空，籌碼轉差，指標轉弱，股價仍為整理格局。

選股方向：統計2009年以來的中秋節前五天，台股上漲機率只有33％，顯示長假觀望氣氛濃，隨著秋節結束，後續一日、五日的上漲機率回到67％。若將大盤與類股秋節後的表現可以發現，塑膠、紡織、觀光、電器、造紙等表現相對大盤佳，至於電子、金融二大權值表現普遍不如加權指數，金融表現更為弱勢，顯示傳產相關族群有機會在中秋節前後出現好表現。