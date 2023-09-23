題材助攻 光通訊族群同樂

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光通訊族群股價表現

光通訊族群受惠美國基建、800G及矽光子等熱門題材，22日重啟漲勢，包括聯亞（3081）、波若威（3163）、上詮（3363）、聯鈞（3450）、前鼎（4908）、華星光（4979）、光聖（6442）等股價出現反彈，漲幅在2％～9％，整體走勢強勁。

光通訊題材圍繞三大主題，包括美國總統拜登宣布，基礎建設法中提撥逾420億美元（近新台幣1.3兆元）打造全美高速網路，美國拚寬頻基建，相關業者有望迎來商機。

其次是隨AI及雲端應用需求爆發，800G規格有加快進入市場的現象，雖然市場主流仍是100G及400G產品，但相關業者皆積極耕耘高速光通模組應用領域，跟著客戶往800G方向研發下一代產品。

三是台積電在2023年的SEMI國際半導體展中，介紹矽光子平台解決方案「EPIC」，引爆矽光子熱度。

由於能源效率提升，傳輸速度需求提高，超大規模資料中心在電子及光子元件上，將愈來愈需要採用整合型解決方案。矽光子及CPO技術皆是目前市場熱烈討論的議題，光通訊族群也因而受到市場資金的青睞。

在個別公司上，波若威在矽光技術上，聚焦FR4、DR4規格並同時發展400G、800G兩類速率產品。該公司也積極發展光收發器內的光纖套件（次模組）相關業務。

上銓藉由本身的光柵相關技術，積極切入CPO封裝市場，並規劃與上游晶圓代工業者合作，攻AI相關訂單。

聯鈞未來營運則鎖定三大方向前進，包括3D感測及LiDar產品、高速光通模組應用、矽光子高階封測技術平台，新產品轉換已持續在進行。

市場一旦進入800G，該公司認為，一定要走向矽光子。矽光是進入高頻寬必要條件，聯鈞是封裝測試廠，核心技術是光，聯鈞可以提供矽光客戶前段至後段到模組組裝，完整提供矽光平台解決方案。