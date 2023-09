微軟端新品 廣達、和碩吃補

微軟發布旗下最新Surface系列四款產品,包括Surface Laptop Studio 2、Surface Laptop Go 3、Surface Go 4 For Business,及專為企業會議室所打造的Surface Hub 3,全面聚焦混合辦公/多工商用領域。其中,Surface Laptop Studio 2/Go 3也已在台灣同步展開預購,預期主要ODM廠如廣達(2382)、和碩(4938)後續皆可望受惠客戶拉貨帶動筆電業務動能。

微軟22日推出新一代的Surface系列產品,其中採用英特爾第13代Core處理器、輝達RTX 4050/4060顯卡的Surface Laptop Studio 2,記憶體提升至16GB/32GB LPDDR5x,儲存空間則可選配512GB或1TB的SSD。

另作為Surface輕薄機款代表的Laptop Go 3雖僅較前代小改款,升級採用第12代Intel Core i5處理器,記憶體則提升至8GB或16GB LPDDR5,電池續航力也拉升到15小時。

至於入門款的10.5吋2-in-1 Surface Go 4商用平版,亦配置了8GB LPDDR5記憶體,內建NFC通訊晶片、後置800萬像素的主鏡頭與支援1080P錄影的視訊鏡頭,鎖定商用客戶、僅提供客訂採購。而專為企業會議室設計的50吋/85吋大型裝置Surface Hub 3,尚不確定在台推出時程。不過微軟此回全線新品全面聚焦商務/商用市場,欲搶攻第四季至2024年的商用換機需求態勢明顯。

Surface系列產品的兩大主要ODM台廠廣達及和碩,雖對於2023年整體PC市況、自家PC業務動能皆看衰,不過在客戶於第二季有部分訂單回流帶動下,仍有優於預期的拉貨動能。

展望第三季,廣達預期筆電產品出貨約與第二季持平、即1,260萬台左右,至於全年出貨估將下滑2成的看法不變,不過全年總量仍多有高於疫情前幾年的水位。

至於和碩除即將迎來美系手機客戶新品效益、帶動第四季出貨動能,其第三季筆電業務亦在客戶需求優於預期下,可望較第二季有持平到小幅增長表現。