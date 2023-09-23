中揚光 明年車用將顯著成長

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

光學模具廠中揚光電（6668）22日舉行法說會，總經理許智程表示，光學模具是產業最上游，未來聚焦手機、車用市場。預估2024年手機持平，車用則在未來三年會顯著增加，挹注營收。

中揚光8月營收6,541萬元，年減13.54％，1～8月營收5.87億元，年減30％。中揚光認為，2023年是近幾年營運的低谷，2024年營收將逐漸成長。

手機產品部分，中揚光評估2024年持平，但複雜度將增加，增加的部分還在進行技術評估。

車用產品2024年將顯著成長，許智程表示，車用包括環車鏡頭、車內監控、電子監視器等，都有開發案，自2024年開始的二至三年內，看好車用產品的成長比手機產品還要多。

許智程指出，車用產品的開發案非常大，無論送樣還是試做，量都比較大，車用鏡頭對未來營收會有較大的貢獻。

另外，中揚光也開發複合鏡頭，這不是指市面上的玻塑混合鏡頭，而是在鏡頭中增加電子元件，具加值功能。目前複合鏡頭正布局專利中，以北美市場為主，單價會比一般鏡頭高，對2024年營收有一定程度貢獻。

安防鏡頭也有來自北美市場有的穩定客源。醫療鏡頭上，中揚光開發小尺寸模造玻璃，因競業較少著墨，毛利相對較高，預估2024年對營收有所貢獻。

中揚光在中國大陸的新廠，預計10月驗收，2024年第一季完成搬遷，第二季全力投產。新廠面積大了4倍，預估模具、模仁產能可以擴張到3倍。

未來業績展望，中揚光評估，2023年營收持平或略減，由於整體市況不佳，加上客戶庫存過多，使營收較疲軟。7月以後的訂單顯示，庫存已消化得差不多，預估第三季、第四季恢復正常。