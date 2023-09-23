智晶系統產品出貨 營運點火

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PMOLED面板廠智晶（5245）表示，2023年顯示器市場需求仍弱，公司耕耘近眼裝置等系統產品，年內還有微光眼鏡、共振儀等產品，預期第四季出貨，期望營收貢獻能逐年放大。

智晶表示，顯示器產業2023年上半年去化庫存、下半年復甦動能疲弱，全年看來是比較辛苦的一年。智晶2023年前八個月合併營收約6.39億元，相比2022年同期減少35.36％。長期來看，PMOLED面板持續耕耘小眾市場，接單也是以獲利為導向。智晶PMOLED面板主力產品都是和客戶協同開發，像是高爾夫測距儀和狙擊鏡2023年都有新客戶加入。

智晶近年來積極轉型，以顯示技術為基礎，開發近眼裝置，把觸角延伸到準系統和系統產品。腳踏車近眼顯示器拿到腳踏車大廠訂單，2023年開始出貨，不過2023年自行車產業也在調整庫存，營運表現也比較疲弱。

智晶在2023年下半年還會有兩個新系統產品推出市場，其中微光眼鏡已完成產品開發，看好龐大的失眠商機，白天佩戴微光眼鏡半小時，調節褪黑激素，可改善睡眠。此外，智晶也開發出共振儀，類似針灸的效果、但是非侵入性，是按摩器材概念產品，目前也和相關通路接觸當中。隨著系統產品在第三季量產出貨，預期下半年營收、獲利會有所提振。