裕隆攻移動服務 拚超車和泰

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兩大汽車集團移動出行服務布局

裕隆（2201）與和泰車（2207）兩大汽車集團出行移動服務即將正面交鋒！裕隆集團透過裕融（9941）斥資9.5億元入股觔斗雲聯網科技（LINE TAXI）成為最大股東、並通過公平會審核後，相關服務將於10月2日在LINE TAXI全面上線。

筋斗雲在易主後，董事長將由裕隆集團移動服務事業群總經理林群盛出任，執行長陳泰成則留任。林群盛表示，在串接集團相關移動服務至LINE TAXI之後，初期將以提升會員規模及客戶滿意度為優先。裕融總經理許國興則給出目標，希望筋斗雲在三年內獲利。

裕隆集團今年70周年，執行長嚴陳莉蓮宣告裕隆要走向「全域移動、智慧移動」，入股LINE TAXI被視為是集團轉型，包括電動車齊發、裕隆城開幕及、強化移動服務事業共三支箭當中，重要的一環。目前LINE TAXI有逾360萬用戶，未來在導入集團更多移動加值服務後，期待用戶數持續增加。

林群盛表示，未來希望打造全新品牌的開放式MaaS平台，提供集團所有服務給LINE TAXI用戶。裕隆已整合格上租車、裕電俥電、行冠企業三公司，成立裕隆移動服務事業群，擁有租賃、出行、用車三大服務範疇豐富資源，並將成LINE MaaS平台首個線下服務供應商。

除計程車服務，全新LINE TAXI將提供車輛租賃、車輛共享、附駕如機場接送、長照接送、代駕等服務，帶入LINE TAXI移動生態圈，形成和其他競牌的差異化。

迎接電動車時代，林群盛也預告，透過全新平台，集團將組建電動車隊，並結合旗下充電、保修等營運資源，全力支援司機營運，建構完整電動車生態系。

除集團品牌，也會透過策略聯盟擴大多元品牌合作，未來將整合跨集團、不同特性的多元服務及合作夥伴，擴大服務產品線。

另外，和泰旗下除有yoxi目前下載用戶達120萬，iRent亦有150萬會員數，iRent於8月宣布打造共享車平台，開放同業加盟共同擴大汽車共享生態圈，搶攻出行移動服務版圖。