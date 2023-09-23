庫存仍在調整 自行車雙雄績弱

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自行車產業在疫情紅利消失後，去年下半年開始調整庫存，全球第二大自行車零組件廠速聯集團表示，預期最快明年上半年、最慢下半年，庫存將回到健康水位；巨大（9921）集團也預期，最快明年上半年庫存可望完成去化。惟受到庫存調整仍未止影響，自行車雙雄巨大、美利達（9914）近期股價疲弱不振，且巨大仍處於貼息狀態。

巨大集團前八月合併營收557.69億元，年減11.3％。巨大前八月自有品牌銷售，仍以捷安特中國內銷表現最強勁，且中高階運動車款持續熱銷，帶動營收成長；不過，捷安特歐洲及美國受到代工客戶與通路仍在調整庫存影響，營收明顯下滑。

巨大集團執行長劉湧昌表示，今年可說是全球自行車業最辛苦、最具挑戰的一年，但巨大前八月營收僅年減約1成，代表庫存有在去化，但庫存最多的中低階自行車需要時間慢慢去化，預估最快明年上半年就能看到庫存去化的成果。

巨大上半年稅後純益20.18億元，EPS 5.15元。巨大股價從7月最高價248元一路下滑，自8月25日股價203元當天除息7.8元以來，填息動能疲軟，22日收盤價182.5元、上漲3.5元。

美利達集團前八月合併營收205.91億元，年減11.32％。法人認為，專攻中高階自行車的美利達，客戶庫存去化可望在第三季末告一段落，第四季起美利達的營運預期將走出客戶訂單調整與出貨遞延的影響，營收與獲利可望逐步回穩；而中國大陸內銷市場持續暢旺，也是助攻美利達營運趨穩的重要關鍵。

美利達7月股價最高來到229元，近期在182元至200元之間多次來回盤整，22日收盤價184元、小漲1元，股價已超越巨大。