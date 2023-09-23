禾聯碩推第二品牌 拚業績再成長

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禾聯碩（5283）22日舉辦法說會，副董事長蔡柏毅指出，除了創新產品、作出差異化，近期推出第二品牌YAMADA山田家電在生活家電銷售不錯，未來也會發展輕商家電、與禾聯集團資源整合，讓業績持續成長。

蔡柏毅表示，由於通膨壓力，過去幾年連續都能賺一個資本額，今年挑戰確實比較大，不過長期看，氣候暖化對空調銷售有很大幫助，今年空調銷售並未衰退，營收占比近7成，幾乎是各國產品牌中空調營收占比最高的，因此除了代理夏普空調、冷凍櫃外，也開發副品牌山田家電，以生活家電和空調為主。

去年因禾聯碩獲得4億元「班班有冷氣」政府標案，帶動營收衝高，去年空調銷售達23.7萬台，今年上半年也達11.7萬台，整體空調營收占比仍在成長；顯示器則有所衰退，生活家電因為產品線調整，也有所衰退。

蔡柏毅表示，作出與其他品牌的差異化，為禾聯碩的競爭優勢，例如多數家電品牌電視產品都在賣GOOGLE TV，禾聯則是自已研發，更能有獲利。

禾聯碩總經理林欽宏表示，公司未來主要策略為創新產品、節能家電、提升效率，擴加增服務據點、倉儲空間，並強化物流配送速度，深耕台灣市場，今年業績拚持平，明年有第二品牌山田家電與代理夏普空調、冷凍櫃帶動，有很大成長空間。