鑫傳 預計10月下旬上櫃

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台數科（6464）旗下子公司鑫傳（6856）26日將舉辦上櫃前業績發表會，預計10月下旬上櫃，承銷價暫定72元。鑫傳董事長廖紫岑表示，將整合電商、內容、頻道三方資源，打造完整的媒體生態系，將媒體的影響力與獲利綜效發揮到更大。

台數科持有鑫傳77％股權，鑫傳主要業務為頻道經營、新聞及節目製作、廣告製作與銷售、電視購物及電子商務，過去3年每年營收成長逾7％，配息約5％的現金殖利率。

鑫傳2020年至2022年營收3.46億、3.71億、3.97億，稅後純益1.25億、1.08億、1.18億，每股純益5.2元、4.51元、4.91元；今年上半年營收1.93億元，稅後純益0.49億，每股純益2.04元。

台數科2020年投資LINE TV 18.8％股權，為最大股東，提供直播服務，還在節目製作方面多元發展。鑫傳2021年與LINE TODAY合製節目，獲投資、授權金或廣告分潤。鑫傳製作的中投雲嘉南地方新聞、在地文化與多元關懷節目，不僅在既有有線電視平台播出，同步LINE TODAY、LINE TV播出，擴大觀眾觸及、點閱率。

由於擁有台數科集團資源，鑫傳在結合網路與實體的冠軍電視台與冠軍夢想台時段出租、歌唱節目，或雙向機上盒、直播節目、mini EPG電子節目表廣告，及美麗人生購物台的電視購物和電商購物，可整合資源創造綜效。

鑫傳今年上半年營收組成，廣告業務占46.5％、節目製作收入占23％、產品銷售30.1％。上半年非廣告業務超越廣告業務，電視購物成長最快市場。