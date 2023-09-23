朋億 今年營收獲利拚新高

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朋億今年來營收

廠務工程業者朋億（6613）22日召開法說會，總經理馬蔚表示，去年半導體景氣趨緩，但今年來在手訂單仍較去年底增加9％至120億元，市場則看好該公司今年營收及獲利可望較去年呈現個位數成長，續創歷史新高。

朋億財務長歐俊彥指出，以今年上半年營收比重來看，中國大陸占約49％、台灣則逾42％，差異不大，不過，由於中國持續投入半導體國產化，目前在手訂單120億元中，中國占比重約64％，較台灣接單多一些，公司也已擴大投入研發費用，並在當地發展國產化設備，滿足供應鏈拆分趨勢。

東南亞地區方面，馬蔚認為，現階段半導體廠建廠仍以新加坡廠為主，朋億在當地也已有大型專案在進行中，此外，隨著封測廠陸續在馬來西亞擴產，也看好有機會取得相關訂單。

此外，法人認為，該公司今年下半年營運可望較上半年小幅加溫，同時也會優於去年同期表現，再加上毛利率大致維持平穩，因此，全年營收及獲利可望小幅優於去年並續創歷史新高水準，不過，今年全年每股稅後純益表現仍需視後市公司可轉債的轉換情況而定。

至於明年營運展望，馬蔚則是指出，去年上半年在手訂單約110億元，今年雖然全球景氣趨緩，部分廠商建廠也有延後，同時部分去年在手訂單逐漸認列營收下，統計至今年上半年在手訂單仍持續增加至120億元。

馬蔚強調，以目前在手訂單，明年營運展望持續正向，但目前包括工程塑膠、高階不銹鋼等原物料供給仍吃緊，再加上景氣趨緩下，訂單業主明年建廠動作是否會積極，都是待觀察變數，整體而言，明年接單不是問題，但認列營收的步調仍待觀察。

在市場關注的轉投資公司銳澤科技的IPO時程方面，歐俊彥指出，銳澤科技申請公開發行已通過，代碼是7703，目前規劃今年12月掛牌興櫃，最快將在明年第三季送出上櫃申請，順利的話，明年第四季可望正式掛牌上櫃，而目前朋億持股銳澤約51％，未來在上市櫃釋股之後估計可能降至43％。